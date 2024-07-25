2020 yılından bu yana Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü görevini yürüten ve başarılı çalışmalara imza atan Rifat Silov, görevden alındı.

Silov'un yerine Karayolları 3. Bölge Müdürü İnşaat Mühendisi Serdar Ateş getirildi.

Çorum dışında Amasya, Samsun, Sinop, Ordu ve Tokat illerinin karayolları ile ilgili sorun ve taleplerine bakan eski 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, illerin yol sorunları ile yakından ilgilenen, çalışkan bir müdür olarak tanınıyordu.

Çorum'da Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Kırkdilim'in tamamlanması için karayollarını seferber eden Silov, ilçe yollarındaki sorunların çözümü için de bakanlık ve genel müdürlük ile sürekli istişare halinde idi. En son çevre yolu ile yeni Çorum-İskilip yolunun kısa sürede açılması için büyük uğraş veren Silov, Çorum ve ilçelerinin yollarının sorunu için gece-gündüz çaba sarf etmişti.

Başarılı bölge müdürünün görevden alınması kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı.

Silov'un yerine getirilen Karayolları 3. Bölge Müdürü Serdar Ateş geçtiğimiz günlerde görevine başladı.