Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın AK Parti ziyaretinde Samsun yoluna yapılacak Çorum 2.Organize Sanayi Bölgesi ve Ahlatcı Holding’in yapacağı yatırımın ‘iptal edildiği’ iddialarına ilişkin AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya bir açıklama yaptı.

1950 DÖNÜMÜN 1650’SI AHLATCI’YA AYRILDI

Milletvekili Kaya, 2.Organize Bölgesi’nde herhangi bir sıkıntı olmadığını belirterek; “Çorum 2.Organize Sanayi Bölgesi'ni 1950 dönüm olarak faaliyete geçirdik. Bunun 1650 dönümünü Ahlatcı Holding'e tahsisi için Organize Sanayi Müdürlüğü'ne yazı gönderildi. Kalan 350 dönüm alan ise itfaiye, sağlık alanı ve diğer sosyal kurumlara tahsis edildi. 2.Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme alanı ise 9 bin dönüm olarak belirlendi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. 9 bin dönümlük alan için ARCA'nın talebini de bu alanda karşılayacağız. Dolayısıyla Çorum'da 2.Organize Sanayi Bölgesi'nde herhangi bir sıkıntı yok. Talep eden herkes için yeterli alan var.” şeklinde konuştu

Bakan Bolat ise 2.Organize Sanayi Bölgesi için Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nin ziyaret edeceğini ve gerekli bilgileri aldıktan sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ile görüşeceklerini söyledi.

‘ÜRETEN VE YATIRIM YAPAN HERKESE BOYNUMUZ KILDAN İNCEDİR’

Bakan Bolat; “Yeter ki üretim için, yatırım için istekli müteşebbislerimiz olsun. Biz Türkiye'nin sanayileşmesi için her türlü fedakarlığa hazır bir hükümetiz. Türkiye'yi 230 milyar dolarlık bir ekonomiden, ekonomik büyüklükten 1 trilyon 640 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştıran kadro bu kadrodur. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ekibi olarak üreten, yatırım yapmak isteyen herkese karşı boynumuz kıldan incedir.” dedi