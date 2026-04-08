Karabük’de yapılan Çocuklar Ju Jitsu Türkiye Şampiyonasında Göktürk Yıldızlarıspor kulübü takım halinde 27 madalya kazanarak takım halinde birinciliği kazandı.

3-5 Nisan tarihleri arasında Karabük’de yapılan Çocuklar Türkiye Ju Jitsu Şampiyonasında 20 ilden 300 sporcu mücadele etti. ŞampiyonadaJu Jits Milli Takımlar Sorumlusu Yürütme Kurulu üyesi ve Salim Akaydın Beden Eğitimi Öğretmeni Mustafa Göktürk ile Kulüp Başkanı Ay.bars Çilingir yönetiminde Göktürk Yıldızlarıspor kulübü mücadele etti.

Şampiyonada Çorumlu sporculardan Lara Çilingir ve Eflin Aksar dört birincilik, Mehmet Kadir Öncü, Cansu Selçuk, Hazal Çelik, Yaman Çağlar ve Çınır Yıldırım ikişer altın madalya kazanırken Atlas Yıldırım bir altın, Elif Eylül Erdenve bir altın bir gümüş, İdil Kuşç, Fatih Kuzey Topçu bir gümüş, Zehra Mira Çalışkan bir gümüş bir bronz Deren Balım Çilingir ve Deniz Duru Çalışkan birer gümüş madalya kazandılar.

Kulüp Başkanı Aybars Çilingir bu şampiyonaya katılmalarında verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Belediyesi Ulaştırma Birimi Küdür ve personeli ile her zaman yanlarında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür etti.