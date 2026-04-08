Belediye Meclisi’nde görüşülen gündem maddesi kapsamında, Veli Paşa Hanı önünde oluşturan meydanın “Han Önü Meydanı” olarak isimlendirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

“TARİHİ KİMLİK YENİDEN AYAĞA KALKIYOR”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, konunun görüşülmesi sırasında yaptığı değerlendirmede, Veli Paşa Hanı önünün açılmasının uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı. Kamulaştırma süreçleri ve çeşitli zorlukların aşılmasıyla ortaya çıkan alanın bugün şehrin önemli cazibe merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Aşgın, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz dönemde Ulu Cami önündeki alana ‘Tarihi Çorum Meydanı’ ismini vermiştik. Şimdi de Veli Paşa Hanı önünde ortaya çıkan bu muazzam eseri ‘Han Önü Meydanı’ olarak isimlendirmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Artık kültürel etkinliklerin önemli bir kısmı burada gerçekleştiriliyor. Saat Kulemiz, tarihi han yapısı ve çevre düzenlemesiyle burası adeta yeniden hayat buldu.”

ŞEHRİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Han Önü Meydanı’nın, tarihi dokusu ve estetik görünümüyle Çorum’un yeni buluşma noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Aşgın, projeye katkı sunan tüm birimlere ve destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek, “Kimlikli bir şehir hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Yapılan oylamada madde oy birliğiyle kabul edildi.