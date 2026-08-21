Çorum FK, tecrübeli oyuncu Sinan Osmanoğlu ve 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban ile yollarını ayırdı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, 36 yaşındaki stoper Sinan Osmanoğlu ve 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Burak Çoban ile sözleşmelerin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği açıklandı.

Açıklamada, "Kulübümüz forması altında gösterdikleri mücadele, verdikleri emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladıkları katkılar için kendilerine teşekkür ediyor, kariyerlerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.