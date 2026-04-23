23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla ve gururla kutlandı.

Kutlama programı sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çelenk sunma töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Kutlama programı daha sonra Yeni Spor Salonu’nda devam etti.

Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük alkış toplarken, veliler de çocukların bayram sevincine ortak oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla salonu dolduran vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Programda Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın törene katılan herkesin bayramını kutladı.

Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, koro şarkıları, halk oyunları gösterisi ve yarışmalar ile devam ederken, programın sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 106.yıl dönümü nedeniyle ilkokullar ve ortaokullar arası düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.