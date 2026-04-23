Çocuk ve Mimarlık Atölye çalışmalarının ilki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Adnan Menderes İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle yapıldı.

Etkinlik hakkında bilgi veren TMMOB Mimarlar Odası Çorum Temsilcisi Pınar Karakurt, atölye çalışması kapsamında mimarlık mesleği, mimar kimdir, mimar neler yapar konuları ve şehrimizdeki önemli mimari yapıları kapsayan keyifli bir sunumu öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirdikten sonra öğrencilerden kendi evlerini tasarlamalarını istediklerini belirterek, “Sunumda gördükleri yapıları da düşünerek kendi hayal dünyalarındaki evlerini makete dönüştürdüler. Çocukların mimarlıkla temas edebildiği atölyemizde çocukların hayal güçlerini, evlerinden, okullarından, yapılardan, şehrimizden beklentilerini öğrendik. Çocuk ve Mimarlık Atölye çalışmalarına, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerle, çocuklara mimarlık bilincini aşılayarak, çevresine, yapılara, şehre bilinçli gözlerle bakmasını sağlayacak çalışmalarla devam edeceğiz. Çocuk ve Mimarlık Atölye çalışmasında bize katkı sunan değerli öğretmenimize ve geleceğin mimarlarına teşekkür ediyoruz” dedi.