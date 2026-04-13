AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, il genelinde sürdürülen eğitim yatırımlarını yerinde inceledi.

2025 yılında söz verilen tüm projelerin inşaatına başlandığını belirten Ahlatcı, "Şehrimizin dört bir yanını adeta bir şantiye alanına çevirdik. 2025'te söz verip de başlamadığımız tek bir inşaat kalmadı" dedi.

Ahlatcı, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürü Müslim Kılıç ile birlikte Çorum’un eğitim geleceğini şekillendirecek inşaat alanlarını ziyaret etti. Toplam maliyeti 2 milyar TL’yi aşan projelerin son durumunu inceleyen Ahlatcı, saha çalışmaları hakkında teknik heyetten bilgi aldı.

"SÖZ VERDİK, YAPIYORUZ: BAŞLANMAYAN PROJE KALMADI"

Saha incelemeleri sonrası açıklamalarda bulunan Ahlatcı, 2025 yılı hedeflerinin başarıyla sürdürüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla evlatlarımıza söz verdiğimiz tüm projeleri hayata geçiriyoruz. Eğitim sahamızı adeta bir örümcek ağı gibi modern projelerle ördük. 2025 yılında söz verip de başlamadığımız, başaramadığımız tek bir inşaatımız kalmadı. Çepni, Slimkent TOKİ, Tanyeri İlkokulları ile Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Şehit Fatih Tekin Mesleki Eğitim Merkezi Atölye Binası ve spor salonu inşaatlarımız hızla yükseliyor."

MERKEZDE 3 OKUL YENİDEN YAPILACAK

Eğitim altyapısını güçlendirme çalışmaları kapsamında yıkım ve yenileme takvimini de anlatan Ahlatcı; 23 Nisan Ortaokulu, Albayrak İlkokulu ve Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında yıkım ve yeniden yapım sürecinin Haziran ayı itibarıyla başlatılacağını hatırlattı.

Ahlatcı, merkezdeki yatırımların yanı sıra Alaca, İskilip, Bayat, Oğuzlar, Kargı, Osmancık ve Sungurlu ilçelerindeki dev projelerin de eş zamanlı devam ettiğini belirtti.

HEDEF 2027 EYLÜL DERS BAŞI

İnşaatların hızla tamamlanması için sürecin 7/24 takipçisi olduklarını ifade eden Milletvekili Ahlatcı, "İnşaatlarımız başladı, durmaya niyetimiz yok. İnşallah önümüzdeki yılın Eylül ayı itibarıyla kapılarımızı evlatlarımıza açmayı hedefliyoruz. Okullarımızı sadece derslik değil; spor sahaları ve teknolojik donatılarıyla yaşayan sosyal merkezler haline getiriyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Yatırımların şehre kazandırılmasındaki desteklere dikkat çeken Ahlatcı, "Bu dev yatırım hamlesinde bizlere her zaman destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Milli Eğitim Bakanımıza, İl Müdürümüze ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kıymetli yatırımların öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm Çorum’umuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."