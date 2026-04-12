İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dün akşam saatlerine dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Lucca'nın sahibi Cem Mirap, Kütüphane adlı mekanın işletmecisi Ali Yaşar Koz ve Boop'un işletmecisi Mustafa Aksakallı, alınanlar arasında, Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu, fenomenler Samet Liçina, Özlem Parlu, Elif Karaaslan, Oğuz Sarıpınar, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Cansel Ayanoğlu, oyuncu Aleyna Bozok, Özgür Gökçe, Büşranur Çakır, Mustafa Eyüp Çelik, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel'in de olduğu 17 şüpheli yer aldı.

Soruşturma çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu İlker İnanoğlu ve şarkıcı Cem Adrian dahil 6 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

MEKANLARA NARKOTİK BASKINI

oruşturma kapsamında İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu soruşturmaları kapsamında Beşiktaş İlçesi'ndeki bazı ünlü mekanlara ve bazı hedef şüphelilerin ikamet adreslerine baskın yaptı. Ünlü isimlerin uğrak yeri olan Bebek'teki Lucca, Etiler'deki Kütüphane ve Terapi ile Kuruçeşme'de bulunan bazı ünlü mekanlarda aramalar yapıldı.

Kuruçeşme'de Boop adlı mekanda da arama yapıldı. Aramaların esnasında giriş ve çıkışlara kapatılan mekanlarda ve içeride bulunan kişilerin üzerinde arama ve kimlik kontrolleri yapıldı. Mekanlardaki aramalar yaklaşık 1'er buçuk saat sürdü ve gece boyunca devam etti.

DEDEKTÖRLE ARAMA YAPILDI

Mekanlarda hassas burunlu ve özel eğitimli narkotik dedektör köpekleriyle de arama yapıldı. Lucca, Boop, Terapi ve Kütüphane adlı mekanlarda ve içerideki kişilerin üzerinde yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu veya herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Mekanlar aramalar tamamlandıktan sonra yeniden ziyarete açıldı.

Gözaltına alınan isimler

Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz, Deniz Metin Yüksel.

