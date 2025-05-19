Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenecek ve Türkiye’de tek olma özelliğine sahip olan 30 Yaş üstü Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda gruplar ve statü belirlendi.

Turnuvanın teknik toplantısı Cumartesi günü, Turgut Özal İş Merkezindeki Belediye Konferans Salonu’nda, tertip komitesi üyeleri Halil Öztürk, Hüseyin Aşkın ve Rıfat Kara tarafından, takım temsilcileriyle gerçekleştirildi. 16 takımın mücadele edeceği turnuvada takımlar kura ile 3 gruba ayrıldı, Kırmızı Grupta 6, Siyah ve Beyaz Gruplarda ise 5’er takım yer aldı.

16 takım üç grupta mücadele edecek

Çekilen kuralar sonucu gruplar şu şekilde oluştu: Kırmızı Grup: Kokoreççi Uğur, Ata-Ser Yapı, ÇRM İlkadım Gıda, CNR Elektrik, Asal Mühendislik ve Bi KitabeviSiyah Grup: Çopraşık Deli Kadirspor, Düvencispor, Çorum Sürücü Kursu, Nurkaya Group ve Bolat Harita.Beyaz Grup: Kalehisar Kardeşler İVECO, Vizyon Tarım, Er-Yap İnşaat, Kurt Elektrik ve Es Bilişim.

Heyecan 24 Mayıs’ta başlıyor

24 Mayıs Cumartesi günü başlayacak turnuvanın tüm maçları Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak grup maçları sonunda 6 takımlı Kırmızı Grupta ilk 3 sırayı alan takımlarla Siyah ve Beyaz Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Siyah Grup ile Beyaz Grup üçüncüsü arasında oynanacak play-off maçının galibi çeyrek finale yükselen son takım olacak. Turnuvanın fikstürü hafta içerisinde açıklanacak.