Gaziantep merkezli Karaca Tekstil Sanayi, 1995 yılından beri bölgenin en önemli halı üreticisi firmasıydı. Karaca Tekstil, yıllık 4 milyon metrekare üzerinde üretim yapıyordu.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 29 yıllık dev halı firması, konkordato ilan etmek zorunda kaldı. Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen 1 yıllık konkordato kararı ile mali yapılanmasını yeniden düzenleme sürecine girdi.

KONKORDATO NEDİR?

Batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır.