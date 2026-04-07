Çorum Belediyesi, OSB İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 2. isale hattının bağlantı çalışmalarına sabah erken saatlerden itibaren başlarken, daha önce yapımı tamamlanan büyük su deposu sayesinde şehre 30 bin ton su verilerek kesintinin etkisi en aza indirildi.

Cumhuriyet tarihinin en kurak dönemlerinde dahi uyguladığı stratejik su yönetimiyle dikkat çeken Çorum Belediyesi, su altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Şehrin tamamını etkileyen planlı kesinti süresince ekipler, OSB İçme Suyu Arıtma Tesisi ile 2. isale hattının entegrasyonunu sağlamak için yoğun bir mesai harcadı.

Çalışmalar sırasında Çorumlu vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için belediyenin vizyon projeleri arasında yer alan büyük su deposu devreye girdi. Şehrin günlük su ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılayabilen depo aracılığıyla şebekeye tam 30 bin ton su verildi.

Öte yandan, OSB İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde bağlantı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.