Çorum Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde huzurevi sakinlerini unutmadı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde huzurevlerinde kalan yaşlıları ziyaret eden ekipler bayram paketi dağıttı. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, huzurevlerinde kalan yaşlı vatandaşlara kolonya ve çikolata içeren bayram paketleri ulaştırıldı.

Ziyaret sırasında ekipler, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın Kurban Bayramı’na ilişkin tebrik mesajını hasta, hasta yakınları ve huzurevi sakinlerine iletti.

Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri ise desteklerinden dolayı Başkan Aşgın’a teşekkür etti.