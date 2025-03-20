Kırıkkale’de devam eden Liseli Gençler Basketbol 3x3 bölge birinciliğinde Özel Çorum Ada Lisesi erkekleri ilk iki maçını kazanarak finaller için büyük avantaj sağlarken kızlar ise ilk maçını kaybetti.

Erkeklerde üç grupta 11 takım mücadele ediyor. A grubunda Çorum Özel Ada Lisesi ile birlikte Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi, Zonguldak BİST Anadolu Lisesi ve Ankara ODTÜ takımları bulunurken B grubunda Ankara ÖÇBK, Eskişehir Ö. Çağdaş ve Bursa MKC MTAL, C grubunda Ankana Bilim, Eskişehir Mat., FKL ve Kırıkkale Ö. Güleç takımları mücadele ediyor.

Ada Koleji erkek takımı grubunda ilk maçında Ankara ODTÜ’yü 21-12 yenerken ikinci maçında da Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesi’ni 12-11 yendi. Özel Ada Lisesi erkek takımı grubunda son maçında bugün saat 10.20’de Zonguldak BİST ile karşılaşacak.

Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde Türkiye finallerine gitmeye hak kazanacak.

Kızlarda ise sekiz takım iki grupta mücadele ediyor. Çorum Özel Ada Anadolu Lisesi A grubunda Ankara Ö. Bilim Kız Anadolu Lisesi, İstanbul Öm. M. Uğur Anadolu Lisesi ve Eskişehir Çağdaş Anadolu Lisesi ile A grubunda yer alırken B grubunda Ankana Ö. Fatoş Anadolu Lisesi, Ankara ÖDTÜ, Eskişehir Çağdaş Fen Lisesi ve Kırıkkale Ö. Güleç en Lisesi bulunuyor.

Kız takımı grubunda ilk kaçında İstanbul takımına 14-7 kaybetti. Temsilcimiz bugün saat 10’da Ankara Özel Bilim ile 10.40’da ise Eskişehir ile iki maç yapacak. Bu iki maçını kazanması halinde grup ikinci olarak üst tura yükselecek.