Milli Eğitim camiasının sevilen simalarından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Yakup Sayat 39 yıllık meslek hayatını emekliye ayrılarak sonlandırdı.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Yakup Sayat’ın öğrencileri ve meslektaşları tarafından duygu yüklü bir veda töreni yapıldı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Meslek hayatı boyunca eğitim öğretimin her kademesinde çalışan, çeşitli kurumlarda öğretmenlik ve idarecilik yapan Yakup Sayat, çalıştığı kurumların tüm paydaşlarınca sevilen isim oldu.

Veda töreni sırasında kısa bir de konuşma yapan okul müdürü, ilk kez bir topluluk önünde konuşurken bu denli heyecanlandığını ve yaşadığı duygu yoğunluğu nedeniyle ilk kez bu kadar güçlük çektiğini söyledi ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğretmenler ise onu anlatırken; “Sevecen, sakin ve sıcak birisiydi, odasının kapısı da gönlü gibi bize hep açıktı, sevgi ve saygıya dayalı bir anlayışla hizmet sunmaya çalıştı, eğitim anlayışının odağına insan onur ve haysiyetini oturtmaya, devletimizin ona emanet ettiği kaynakları dikkatli kullanmaya, israf etmemeye, vatandaşımıza uzun vadede fayda sağlayacak işlerde kullanmaya özen gösterdi, devletimizin vefa, şefkat ve merhamet yüzünü net ve somut bir şekilde göstermeye gayret etti. Hatıraları ve bıraktığı hoş seda gönüllerimizin müstesna bir köşesinde kalacak.” diye konuştu.

Sayat, idarecilik yaptığı okuldan alkışlar eşliğinde coşkulu bir kalabalık tarafından aracına kadar eşlik edilerek emekliliğe merhaba dedi.

MESAİ ARKADAŞLARI İLE HELALLEŞTİ

Sayat, kendisini bu mutlu günün sabahında olduğu gibi gecesinde de yalnız bırakmayan meslektaşları ile tek tek vedalaşıp helalleşti.

39 yılın ardından yaş haddinden emekli olan müdürün doğum günü pastası da unutulmadı.

Verilen plaket ve sunulan hediyelerin ardından program sona erdi.