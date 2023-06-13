FATİH BATTAR

Almanya’da hosteslik yapan Çorumlu Aysu Eralp (30), izin için geldiği Türkiye’de kaldığı apartın 3.katından düştü.

İki haftadır Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşam savaşı veren genç hostes, yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Almanya’dan Türkiye’ye geldiği öğrenilen yer hostesi 30 yaşındaki Aysu Eralp, Türkiye’ye geldikten 2 gün sonra kayboldu. Aysu Eralp’den haber alamayan ve büyük endişe yaşayan yakını ise genç kadına ulaşabilmek için Türkiye’ye gelerek polise kayıp ihbarında bulundu.

Balıkesir’de bir apartın 3.katından düştüğü ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilen genç kız, yaklaşık iki haftadır yoğun bakım ünitesinde verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Genç kızın cenazesi bugün Çorum’a getirildi.

Merhumenin cenazesi bugün Sungurlu’da öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verilecek.