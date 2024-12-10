Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonu U 16 kategorisinde Ankaragücü’nü 2-1 yenerek ilk iki iddiasını devam ettirdi.

Devane sahasında oynanan maçta maça golle başlayan Çorum FK 2. dakikada Çınar’ın golü ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının son dakikalarında konuk takım Şükrü’nün golü ile beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçerken Çorum FK 61. dakikada Atakan’ın attığı golle maçta yeniden öne geçti.

Kalan bölümde rakibine beraberlik şansı vermeyen kırmızı siyahlı takım sahadan 2-1 galibiyet ile ayrılarak dördüncü galibiyetini aldı ve Ankaragücü ile puanları eşitledi.