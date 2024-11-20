Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Çorum-Samsun arasında yapılacak hızlı tren hattına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rayhaber'de yer alan habere göre, 2025 yılında inşasına başlanması planlanan proje, başkent ile Karadeniz Bölgesi'ni birbirine bağlayacak ve seyahat süresini önemli ölçüde kısaltacak.

MECİTÖZÜ'NDEN DE GEÇECEK

Hızlı trenin Çorum'un Mecitözü ilçesinden de geçeceğini belirtildi.

İhale Süreci ve İnşaat Takvimi

Bakan Uraloğlu, hızlı tren hattının inşası için atılacak adımlara da değindi.

Kırıkkale-Çorum arasındaki 115 kilometrelik hattın ihalesinin bu yıl içinde yapılacağını belirten Bakan, Çorum ile Samsun arasındaki 185 kilometrelik hattın ise 2025 yılında ihale sürecine gireceğini açıkladı. Kırıkkale-Samsun hattının ihalesinin ise 2024 yılı sonuna kadar tamamlanarak, 2025'te inşaatına başlanması planlanıyor.

Hızlı Tren Hattında Yer Alacak İstasyonlar

Yeni hattın güzergâhında, Samsun'a giden yolcuların hızlı trenle ulaşabileceği istasyonlar da belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre, hattın üzerinde yer alacak istasyonlar şu şekilde sıralanıyor:

· Delice

· Sungurlu

· Çorum OSB

· Çorum

Mecitözü

· Merzifon

· Havza

· Kavak

· Samsun