Çorum’un Sungurlu ilçesine yapılacak 364 TOKİ konutu için ilk kazma vuruldu.

Sungurlu Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin girişimleriyle yapım ihalesi süreci tamamlanan 364 konutluk TOKİ projesinin ihalesini kazanan firma tarafından Manastır mevkiinde çalışmalar başladığını duyurdu.

Proje ile Manastır Mahallesine 364 adet konut, 1 adet ticaret merkezi (4 dükkanlı) ve 1 adet cami inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılacak.

Projenin 1 yılda tamamlanması planlanıyor.