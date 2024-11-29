Çorum’un Sungurlu ilçesine 5 yıldızlı otel yapılması planlanıyor.

Sungurlu Gazetesi'nde yer alan habere göre, son yıllarda Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne yapılan savunma sanayi yatırımlarının ardından artan konaklama ihtiyacı iş insanlarının dikkatini çekti.

İlçeye 5 yıldızlı otel yapılması için girişimlerin başladığı bildirildi.

Organize sanayi bölgesine kurulan barut, fişek, kapsül, C4 plastik patlayıcı, roket, havan ve topçu mühimmatları ile namlu fabrikalarında binlerce kişi çalışmaya başladı.

Fabrikalarda çalışan işçi sayısının her geçen gün artması ilçe nüfusunun da artmasına neden oluyor.

İlçede artan nüfusa paralel olarak alışveriş merkezi, restoran ve konaklama ihtiyacında talep patlamasına neden oldu.

Konut ihtiyacının TOKİ ve özel sektör aracılığı ile yapılan konutlarla çözülmesi hedeflenirken, diğer taraftan otel ihtiyacı da gündeme geldi. İlçenin hızla büyümesi zincir otellerin yönetimlerinin de dikkatini çekti. İlçeye gelen iş insanlarının 5 yıldızlı otel yapılması için inceleme ve araştırmalara başladığı belirtildi.

OSB’nin büyümesi, İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan yolun üzerinde bulunması, Başkent Ankara’ya yakınlığı ve Hititlerin başkenti Hattuşa’nın yanı başında olması nedeniyle Sungurlu, yatırımcı iş insanlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.