Hitit Üniversitesi bünyesinde geliştirilen, Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından tescil edilen çam soyma makinesi Çorum 'da tarım sektörüne yönelik üretim yapan fabrikada seri üretime hazırlanıyor.

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Erdin, tarım makineleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüten Mustafa Başer ile çam ağaçlarının kabuklarının daha hızlı ve daha az toz çıkaracak şekilde soyulmasını sağlayacak makine tasarlamak üzerine çalışma yaptı.

Farklı tasarımlar üzerinde yapılan denemelerin ardından, üzerindeki bıçak sayısı artırılıp belli oranlarda eğim verilen, bu sayede makinenin ağaç gövdesinde daha fazla alana temas etmesini sağlayan tasarım, testlerden geçerek başarılı oldu.

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla TÜRKPATENT'ten tescil belgesi alan makine için Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarım sektörüne yönelik üretim yapan bir firma ile seri üretim anlaşması yapıldı.

Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Özdilli, AA muhabirine, Hitit Üniversitesinin 5 patent ile 7 faydalı modelinin tescillendiğini, çam soyma makinesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi.

Üniversitenin Türkiye'de "makine ve imalat teknolojileri" alanında ihtisaslaşan tek üniversite olduğunu belirten Özdilli, "Dolayısıyla üniversite sanayi işbirliği noktasında ve ihtisaslaşma alanında bu çıktının, bu anlaşmanın da güzel bir katma değer sağlayacağını düşünüyorum. Biz bu tasarımımızı, Çakır Tarım firmasına devretmiş bulunmaktayız. Şu anda prototip bitti ve seri üretime başlama aşamasında güzel sonuçlar bekliyoruz." dedi.

Patent ve tescil çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkati çeken Özdilli, "Şu an üniversitemizde 5 patentimiz ve 7 faydalı modelimiz tescillendi. Halihazırda 25 patent başvurumuz var. Bu başvurular tescillendikçe biz bunu Teknoloji Transfer Ofisimiz vesilesiyle firmalarla buluşturuyoruz." diye konuştu.

- Tasarlanan makine benzerlerine göre yüzde 50 daha hızlı

OSB'de 5 bin metrekare kapalı alanda tarım makineleri üreten firmanın sahibi Bilal Türker de yeni makinenin en önemli özelliğinin yaklaşık yüzde 50 daha hızlı çalışması olduğunu belirtti.

Makineyi daha kullanışlı hale getirmek için birlikte çalışma yaptıklarını anlatan Türker, şunları kaydetti:

"Makineyi tamamladık. Denemelerini yaptık, başarılı olduğu için seri üretime geçeceğiz. Muadilleri var ama biz bunu daha teknolojik, daha güzel, daha sağlam olması için bıçaklara eğim vererek yüzde 50 daha hızlandırarak ve insan sağlığına zarar veren tozu en aza indirerek daha kaliteli şekilde iş yapabilmek için geliştirdik. Firmamızda 25 farklı makine üretiyoruz. Çam soyma makinesi de 26'ncı ürün olacak. İhracat yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Ülkemize daha katma değerli işler yapabilmek için AR-GE çalışmalarımız üniversiteyle devam ediyor."

Çorum Sanayi Sitesi'nde marangozluk yapan Kazım Çolak da yeni çam kabuğu soyma makinesini atölyesinde denedi.

Çolak, benzer makinelerle bir ağacın kabuğunu soymak için ağacı 5-6 kez çevirmeleri gerektiğini, yeni makinenin bıçaklarının çok ve eğimli olmasından dolayı ağacı 3 kez çevirerek rahatlıkla soyabildiğini söyledi.