Çorum’da bir alışveriş mağazasında plastik ürünlerde başlatılan kampanya izdihama nedene oldu.
Fiyatları duyan vatandaşlar mağaza önüne akın edince yaya ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı.
Bahabey Caddesi’nde bir mağazanın başlattığı kampanyayı gören ve duyan vatandaşlar kalabalık oluşurdu.
Mağaza önünde toplanan yüzlerce vatandaş, birbirini geçerek ürünleri almaya çalıştı.
Firmanın mağaza önüne getirdiği iki tır dolusu ürünler tırdan boşaltılmadan vatandaşlar tarafından satın alındı.
İndirimli fiyatları duyan vatandaşlar mağaza önüne akın edince yaya ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı.
Editör: Çorum Hakimiyet