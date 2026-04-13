Petroldeki gerilemenin etkisiyle birlikte 14 Nisan 2026 Salı gününden geçerli olacak şekilde motorine litre başına 4,35 lira indirim yapıldı.

İndirim yarından itibaren devreye girecek ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

YENİ FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

İstanbul'da motorin 72,21 liraya, Ankara'da 73,34 liraya, İzmir'de 73,62 liraya geriledi.

Çorum'da ise motorinin litresi 78.28 liradan satılıyor.

İndirimle birlikte 74 liraya düşmesi bekleniyor.