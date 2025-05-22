ORC Araştırma'nın 41 ilde gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklamasının sonuçları dikkat çekti. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Ankette CHP, yüzde 30,5 ile birinci parti konumunda yer aldı. AK Parti yüzde 28,2 ile ikinci, MHP yüzde 7,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Son seçimde yüzde 9 oy alan İYİ Parti, Zafer Parti'nin gerisinde kaldı.

ORC Araştırma'nın 17-20 Mayıs tarihleri arasında 41 ilde 4.220 katılımcıyla gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklaması, Türkiye siyasetinde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Ankette CHP oy oranını yüzde 30,5'e taşıyarak birinci parti konumuna geldi. Ak Parti yüzde 28,2 ile ikinci sırada yer alırken, Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni MHP yüzde 7,5 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşti. DEM Parti ise yüzde 7,1'lik destekle dördüncü sırada konumlandı. Siyasi sıralamanın beşinci basamağında ise yüzde 4,4 oy oranıyla Zafer Partisi yer aldı.

İYİ PARTİ'DEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

6 sıraya kadar gerileyen İyi Parti, ankette yüzde 4,2 oy alırken, son yerel seçimde İYİ Parti yüzde 9 ile 4. parti olmuştu.