Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin, kent merkezinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik düzenlediği 5 farklı operasyonda gözaltına aldığı 13 şüpheliden 11’i tutuklandı.
NARKOTİK POLİSİ YAKALADI
Narkotik polisi uyuşturucu madde operasyonlarında 23.210 adet sentetik ecza maddesi, 20.53 gram metamfetamin maddesi, 1.16 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Suç unsurlarıyla birlikte toplamda 13 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
Editör: Çorum Hakimiyet