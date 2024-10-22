TBMM'de bütçe maratonu başlıyor...

TBMM'ye sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunum yapacak.

TBMM'ye sunulan bütçeyle birlikte siyasi partilere Hazine yardımları da belli oldu.

5 PARTİ HAZİNE YARDIMI ALACAK

Bir önceki genel seçimlerinde barajı aşan partilere oy oranlarınca verilen yardımlar netleşti.

Buna göre 2023 yılında yapılan milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve DEM Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.

PARTİLERİN ALACAKLARI YARDIM MİKTARLARI

Bu kapsamda ocak ayında

AK Parti 2 milyar

CHP 1 milyar 440 milyon

MHP 568 milyon

İYİ Parti 560 milyon

DEM Parti de 498 milyon

TL yardım alacak.

TOPLAM YARDIM 5,5 MİLYAR

Toplam yardım tutarı 5 milyar 68 milyon liraya ulaşacak.

Hazine yardımı en geç 10 Ocak 2025 tarihine kadar siyasi partilerin hesaplarına yatırmış olacak.

YRP'NİN KAÇIRDIĞI YARDIM 316 MİLYON

Seçimde barajı aşamayan ancak yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partilere de en düşük Hazine yardımı alan partiye yapılanla orantılı olarak yardım yapılırken bu yardımı bir parti kıl payı kaçırdı.

Yeniden Refah Partisi (YRP), son milletvekili seçiminde yüzde 2,80’de kaldığı için Hazine yardımını 0,20 puan farkla kaçırmış oldu.

YRP, yüzde 3 oranını yakalayabilseydi 316 milyon lira yardım alacaktı.