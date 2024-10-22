TBMM'de bütçe maratonu başlıyor...
TBMM'ye sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunum yapacak.
TBMM'ye sunulan bütçeyle birlikte siyasi partilere Hazine yardımları da belli oldu.
5 PARTİ HAZİNE YARDIMI ALACAK
Bir önceki genel seçimlerinde barajı aşan partilere oy oranlarınca verilen yardımlar netleşti.
Buna göre 2023 yılında yapılan milletvekili seçiminde AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve DEM Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.
PARTİLERİN ALACAKLARI YARDIM MİKTARLARI
Bu kapsamda ocak ayında
- AK Parti 2 milyar
- CHP 1 milyar 440 milyon
- MHP 568 milyon
- İYİ Parti 560 milyon
- DEM Parti de 498 milyon
TL yardım alacak.
TOPLAM YARDIM 5,5 MİLYAR
Toplam yardım tutarı 5 milyar 68 milyon liraya ulaşacak.
Hazine yardımı en geç 10 Ocak 2025 tarihine kadar siyasi partilerin hesaplarına yatırmış olacak.
YRP'NİN KAÇIRDIĞI YARDIM 316 MİLYON
Seçimde barajı aşamayan ancak yüzde 3’ün üzerinde oy alan siyasi partilere de en düşük Hazine yardımı alan partiye yapılanla orantılı olarak yardım yapılırken bu yardımı bir parti kıl payı kaçırdı.
Yeniden Refah Partisi (YRP), son milletvekili seçiminde yüzde 2,80’de kaldığı için Hazine yardımını 0,20 puan farkla kaçırmış oldu.
YRP, yüzde 3 oranını yakalayabilseydi 316 milyon lira yardım alacaktı.