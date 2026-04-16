Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı taşıt istatistiklerini açıkladı. Çorum’da mart ayı sonu itibarıyla taşıt sayısı 227 bin 887 oldu.

Ülke genelinde mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,2'sini otomobil, %34,8'ini motosiklet, %10,1'ini kamyonet, %1,7'sini kamyon, %1,6'sını traktör, %1,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %51,0, otomobilde %27,2, traktörde %19,3, minibüste %17,7, kamyonette %12,8, otobüste %4,5 artarken özel amaçlı taşıtta %28,9 ve kamyonda %10,5 azaldı.

Çorum’da ise mart ayında taşıt sayısı 227 bin 887 olurken bunların sınıflarına göre dağılımı ise şöyle:

“Otomobil 101 bin 978, minibüs 2 bin 575, otobüs 1033, kamyonet 26 bin 001, kamyon 6 bin 369, motosiklet 41 bin 248, özel amaçlı 571, traktör 48 bin 112”

Mart’ta devri yapılan toplam araç sayısı ise 4 bin 807 olurken bunların sınıflarına göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

“Otomobil 3 bin 051, minibüs 43, otobüs 43, kamyonet 584, kamyon 99, motosiklet 370, özel amaçlı 13, traktör 604”

Mart ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı Samsun’da 543 bin 967, Tokat’ta 256 bin 391,

Amasya’da ise 165 bin 529 oldu.