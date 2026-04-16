U 13 Liginde gruplarda ikinci devre başladı.

Gruplarda liderlik mücadelesi devam ediyor.

A grubunda Vefaspor B grubunda Arca Çorum FK C grubunda ise Mimar Sinanspor takımları liderlik koltuğunda oturuyor.

A grubunda ikinci yarının ilk hafta maçlarında Vefaspor beşinci maçından da galibiyet ile ayrılarak grupta yoluna namağlup devam ediyor.

Grubun diğer maçında ise Alaca Belediyespor sahasında Hattuşa Gençlikspor ile girdiği gol düellosunu 6-5 kazanarak üçüncü galibiyetini aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu.

B grubunda ise Arca Çorum FK yoluna dolu dizgin gidiyor. Kırmızı Siyanlı takım altıncı maçında İkbalspor’u 11-0 gibi farklı skorla yenermen altı maçta rakip filelere 63 gol atarken kalesinde henüz gol görmedi. İskilipgücüspor ise evinde Bayat Belediyespor’u 2-0 yenerek beşinci galibiyetini aldı ve ikinci sıradaki yerini korudu. 1907 Gençlikspor ise Gençlerbirliği’ni 3-2 yenerek üçüncü sıraya yükseldi.

C grubund ise zirvenin iki adayı Osmancık Kandiberspor ile Mimar Sinanspor arasındaki maçtan ev sahibi takım tek golle 1-0 galip ayrılarak zirveye ortak oldu.

İki takım 12’şer puanla ilk iki sırayı paylaşıyor, Grubun diğer maçırnda ise Gülabibeyspor, Vefa Devanespor önünde 5-0 galip gelerek ilk üç puan sevincini yaşadı.

Ligde yedinci hafta maçları cumartesi günü oynanacak.