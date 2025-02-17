HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "DEM Parti ve onun yandaşı partiler inatlaşıyorlar. Devletle kavgalı, milletle kavgalı teröristleri, terörle iltisaklıları inatla, ısrarla belediye başkan adayı yapıyorlar. Başka adam yok mu? Bilerek yapıyorlar, devletle hesaplaşmak için." dedi.

Arslan, konfederasyon bünyesindeki Psiko-Sosyal Destek Platformunca yürütülen "İş ve Aile Yaşamında Dengeli Yaşam Sanatı Projesi"nin Çorum Öğretmenevi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, her mahalli idareler seçimlerinde belediye çalışanlarının işten çıkarılmasıyla ilgili sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Son yerel seçimlerin ardından da benzer sıkıntılar yaşadıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Maalesef DEM'li ve bir kısım CHP'li belediyelerde çalışan üyelerimiz büyük bir baskı, şantaj, tehditle karşı karşıya kaldılar. Henüz mazbata almadan, bizleri tanımadan, çalışanların sendikalarını bilmeden, ideolojik bakış açısıyla gelir gelmez, konfederasyonumuzun adından kaynaklı bir hasımlık meydana getirdiler. Sadece HAK-İŞ'li olmak onlar için yeterli oldu. Düşmanlaştırmak, baskı yapmak, tehdit etmek, işten çıkarmak. Maalesef 60 binden fazla üyemiz tehditle, baskıyla istifa ettirildi. 10 bine yakın arkadaşımız işten çıkarıldı. Hiçbir soruşturma geçirmemiş, hakkında hiçbir işlem yapılmamış, uyarı bile yapılmamış 10 bine yakın arkadaşımız sırf HAK-İŞ'li olduğu için, DEM'li olmadığı için, daha açık ifadeyle PKK'lı olmadığı için işten çıkarıldı. Bu arkadaşlarımızın mücadelesini yapmamız gerekiyor."

Arslan, 2019'daki seçimlerden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bolu Belediyesinde işten çıkarılan işçileri 5 ve 7 ay süren eylemler sonucu işe döndürmeyi başardıklarını anlatarak, "10 aydır Van'da ve Diyarbakır'da işten çıkarılan arkadaşlarımızın eylemleri devam ediyor. Sıfırın altında 10 derecede, çadırda alın terinin karşılığı, emekleri, aşları, gelecekleri için mücadele eden kardeşlerimize buradan hep birlikte selam gönderelim. Onlara mücadelelerinde başarılar diliyoruz." diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atandığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu kayyumun nedeni, terör örgütleriyle ilişkisinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı 3 yıldan fazla ceza aldı. Belediye başkanları, meclis üyeleri veya herhangi bir kamu görevlisi terörle iltisaklıysa görevde kalamaz. Bu ülkenin 40 yıldır başının belası olan, kan döken teröristlerin yandaşlarına bu ülkede belediye başkanlığı görevi kimse veremez. Verirse de bunun gereği yapılır. DEM Parti ve onun yandaşı partiler inatlaşıyorlar. Devletle kavgalı, milletle kavgalı teröristleri, terörle iltisaklıları inatla, ısrarla belediye başkan adayı yapıyorlar. Başka adam yok mu? Bilerek yapıyorlar, devletle hesaplaşmak için. Bu hesaplaşmada kaybetmeye mahkumlar. Bugün de bunun sonuçlarını görüyoruz. İnşallah işten çıkarılan Van Büyükşehir Belediyesindeki arkadaşlarımızın hep birlikte işe dönmeleri için mücadelemizi sürdüreceğiz ve yeni dönemde arkadaşlarımızın işbaşı yapması için uğraşacağız."

HAK-İŞ olarak Türkiye sendikal hareketine farklı alanlarda da destek vermeleri gerektiğini vurgulayan Arslan, 6 Şubat depremlerinin ardından konfederasyon olarak bölgeye yaklaşık 300 milyon liralık katkı sağladıklarını, ayrıca bölgedeki 10 binden fazla üye ve yakınına psikososyal destek sağladıklarını bildirdi.

Projeyi Türkiye geneline yaymak istediklerini belirten Arslan, Çorum'da pilot olarak başlayan proje kapsamında üyelere günlük hayatta karşılaştıkları zorluklarla mücadele etme konusunda destek olmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.