Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nda delege seçimi heyecanı yaşandı.

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı 3. Olağan Genel Kurul sürecinde; Çorum merkez seçimlerinde 51 delege için sandığa gidildi.

MUSTAFA ŞAHİN'İN DELEGESİ DAHA FAZLA

Edinilen bilgilere göre, delege seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Köroğlu 21 delege alırken, diğer aday Mustafa Şahin ise 30 delege almayı başardı.

SEÇİM TAKVİMİ YAKINDA AÇIKLANACAK

İlçelerde sandığa gidilmeden belirlenen 27 delegenin de katılımıyla başkanlık seçimi yapılacağı öğrenilirken, başkanlık seçim takviminin ise kısa sürede açıklanması bekleniyor.