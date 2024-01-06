Yağmaksan Makine A.Ş sahiplerinden Mustafa ve Necati Yağlı'nın babaları, Fatih Yağlı'nın dedesi Abdullah Yağlı, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Abdullah Yağlı'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakiben Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.