Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, esnafların kredi ve kefalet kooperatiflerinden kullandığı kredilere geriye dönük olarak faiz artışı uygulanması nedeniyle tepki gösterdi.

Zor durumda olan esnafa bir darbe daha indirildiğini vurgulayan Mehmet Tahtasız, “Esnaf ve sanatkarlarımızın kullandığı hazine destekli esnaf kredilerine ait faiz oranları 1 Mayıs itibariyle değişti. Esnafımızın kullandığı kredilerin faizi yüzde 120 artırıldı. Esnaf ne kirasını ne faturasını ödeyemiyor. Esnaf can çekişiyor. Esnaf zor durumda. Esnaf siftah yapamıyor, esnaf kepenk kapatıyor. Sigorta primini dahi ödeyemiyor. Ama gelin görün ki! Devlet bankaları iktidarın yancılarına uygun şartlarda kredi kullandırırken, hatta bunların tahsilatı için peşlerine düşmezken, esnafın kullandığı kredinin faiz oranlarını yükseltiyor” dedi.

ESNAFA OYUN OYNANDI

Kamu bankalarının yandaş şirketlere ballı krediler kullandırırken, esnafın çektiği kredilere geriye dönük faiz artırımının yapılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Esnaf, dardan kurtulmak için evini, dükkanını ipotek verdi. Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nden kredi çekti. Hesabını, kitabını ona göre yaptı. Ama gelin görün ki Hazine ve Halkbank el ele verdi, esnafın hesabını, kitabını şaşırtacak büyük bir oyun oynadı. Hazine destekli kullandırılan kredilerin faizi yüzde 120 arttırıldı. Yüzde 7.5 ile çekilen kredinin faizi dün gece ansızın yüzde 17’ye yükseltildi. Faizler yüzde 18, yüzde 21 ve yüzde 24 olarak güncellendi. Yeni çekilen kredi faizleri de yüzde 29’a çıktı. Kamu bankaları; yandaş şirketlere uygun şartlarda kredi kullandırırken, gelen talimatla batacağını bilerek batık kredi kullandırırken küçük esnafın, yaşamaya çalışan zanaatkarın kredi faizini yüzde yüzden fazla artırıyor. Hazineye para lazımsa ballı krediler verdiğiniz, batmasına göz yumduğunuz kredileri tahsil edin. Hazineye para lazımsa devletin kasasına anahtar uyduran 5’li çeteye, kur korumalı faiz lobisine, garantili yollar, köprüler ve hava alanlarından para kazanan patronlara gidin. Esnafın, çiftçinin memurun, gariban halkın cebinden elinizi çekin.”

550 BİNDEN FAZLA ESNAF KEPENK KAPATTI

Sadece 2024 yılının ilk 4 ayında 30 binden fazla esnafın kepenk kapattığını, 2018’den bu yana kepenk kapatan esnaf sayısının 551 bin 998’e ulaştığı bilgisini veren Tahtasız, “Borçları yüzünden Çorum dahil birçok ilimizde esnaflarımız intihar etti. Sigorta primini, kirasını ödemekte zorlanan dükkanını kapatmamak için direnen esnafa çektiği kredilerin faizini artırarak bir darbe de hükümet vurdu. Hiç düşündünüz mü esnafımız kestiğiniz bu ağır faturanın altından nasıl kalkacak? Ya kepenk kapatacak. Ya da maliyet artışlarından dolayı sattığı ürüne zam yapacak. Peki bu fiyat artışlarının suçlusu esnaf mı olacak, üretici mi olacak çiftçi mi olacak? Tek suçlu var o da iktidardır. Bir atasözümüz var ‘İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır’ diye. Halkın sırtından inmeyen, esnafın, sanayicinin cebinden elini çekmeyen AKP hükümeti iğneyi önce kendine batırsın. Esnafa destek olmuyor köstek de olmasın” diye konuştu.