Türkiye'nin en önemli markalarından bir olan AdaWall, 16.şubesini Çorum’da açtı.

İşletmeciliğini Yasin Kerim Tekin’in yaptığı AdaWall Duvar Kaplamaları ve Ev Tekstil, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi numara 41 (Çiftlik Mezarlığı karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine girdi.

Açılışa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından AdaWall Genel Müdürü Hakan Güzel, işletme hakkında bilgi verdi.

AdaWall’ın duvar kaplamaları ve ev tekstil sektöründe Türkiye’nin en önemli markalarından biri olduğunu belirten Güzel, AdaWall’ın 16.şubesini Çorum’da açmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Güzel; “AdaWall 170 kişilik genç ve dinamik bir çalışma ekibine sahip. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE ve Tasarım Merkezi olan, elektriğini kendi üreten, sosyal tesisleri olan, 100’ün üstünde ülkeye ihracat yapan Türkiye’nin büyük ve modern fabrikalarından biridir. Ada isminin altında 3 farklı tesisimiz bulunmaktadır. AdaWall adı altında duvar kâğıtları ve duvar posterleri üretmekteyiz. AdaPanel adı altında PS Duvar panelleri üretmekteyiz. AdaHome adı altında ev tekstili ürünleri üretmekteyiz" dedi.

DUVAR KAĞITLARI DAHA SAĞLIKLI

AdaWall markalarının bünyesi altında duvar kağıtları ve duvar posterlerini ürettiklerini dile getiren Güzel, şöyle devam etti: “Duvarlar aslında yaşam alanlarını en fazla metrekareye sahip alanlardır. Örnek vermek gerekirse 100 metrekare bir evin yaklaşık 300 metrekare duvarı oluyor, bu da yaşam alanlarında bir değişiklik yapmak istediğin zaman çok büyük bir rol oynuyor. Tabii duvar kağıtları duvar boyasına göre daha sağlıklı. Hem de daha uzun ömürlü."