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Bölgesel Gelişim Ligi U 19’da Ahlatcı Çorum FK evinde konuk ettiği Ispartaspor’u Adal’ın üç golü ile 3-1 yenerek gruptaki çıkışını sürdürdü.

Devane sahasında oynanan maça konuk takım daha etkili başlasada gol bulamayınca Ahlatcı Çorum FK sonraki bölümde üstünlüğü elealdı ve ilk yarıda Adal’ın iki dakika içinde attığı iki golle devreyi 2-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Adal yine sahneye çıktı ve hat trick yaptığı maçta takımını 3-0 öne geçirdi.

Konuk takım 55. dakikada Mustafa’nın golü ile skoru 3-1 yaptı ardından da İlhami’nin çok yanlış bir hareketi sonrasında kırmızı kart görmesi ile Ahlatcı Çorum FK sahada on kişi kaldı. Bu bölümde konuk takım gol için yüklendi ancak iyi mücadele eden kırmızı siyahlı takım maçı 3-1 kazanarak 12 puana yükseldi ve üçüncü sıraya çıkarak play-off için umutlarını artırdı. Ispartaspor ise 12 puanda kaldı.