Çorum Belediye Meclisinin eylül ayı toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda Melikgazi Mahallesinin kurulması teklifi görüşülerek karara bağlanacak.

Belediye Meclisi Toplantı Salonunda saat 14.00’da başlayacak olan oturumda görüşülecek olan gündem maddeleri şunlar:

“T-1 Cetvelinin güncellenmesi ve belediye başkanına yetki verilmesi, kardeş şehir Kırköy Belediyesi’ne kilitli parke taşı desteği, 2026-2027 Yılı S Plaka Okul ve Personel Servis Araçları Ücret Tarifesi yönetmelik değişiklikleri ( t plakalı ticari taksi ve servis araçları), Yağlı Baca Temizleme Yönetmeliği, 08.07.2026 tarihli 124 no.lu meclis kararına itiraz, 08.07.2026 tarihli 122 no.lu meclis kararına itiraz,

4 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Gülabibey Mahallesi 4001 ada 219 no.lu parselin güneyine yönelik imar planı değişikliği teklifi,

Çepni, Ulukavak ve İlice Mahallerine isabet eden 12 ha alanda imar planı revizyonu teklifi, Melikgazi Mahallesi kurulması ve sınırlarının tespiti, Köprüalan, Karaca, Mimar Sinan ve Akkent Mahallelerinin sınırlarının yeniden düzenlenmesi, cadde ismi verilmesi ve kaldırılması, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Müdürlüğü bütçesine aktarma yapılması, yurt dışı geçici görevlendirme, Tokat Yolüstü Belediyesi ile kardeş şehir ilişkisi kurulması.”