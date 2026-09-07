Çorum FK'nin Bosna Hersekli yeteneği Ermin Mahmic, Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'de de adından söz ettirmeye başladı.

Mahmic'i son anda elinden kaçıran Avrupa kulübü ise bin pişman!

Çorum FK'nin transfer döneminin son günlerinde Slovan Liberec'ten kadrosuna kattığı Ermin Mahmic, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Süper Lig'de de başarılı performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GOLLERİNE SÜPER LİG'DE DE DEVAM EDİYOR

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda 2 kez fileleri havalandırarak Bosna Hersek Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu olan 21 yaşındaki 10 numara, Çorum FK formasıyla çıktığı iki maçta da 2 defa topu ağlarla buluşturdu.

CELTIC'İN MAHMIC PİŞMANLIĞI

Mahmic'in bu performansının, yaz transfer döneminin sonlarına doğru futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yaklaşan ancak son anda vazgeçen Celtic'te büyük bir pişmanlık yarattığı öne sürüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELENİNCE TRANSFER GERÇEKLEŞMEDİ

İskoç temsilcisi, play-off turunda LASK Linz'e şok edici bir skorla elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti. Avusturya takımına karşı ilk maçı 3-0 kazanan Celtic, rövanşta ise 5-1 kaybetmiş ve yoluna Avrupa Ligi'nden devam etmişti.

Football Insider'ın haberine göre; Devler Ligi'nden elde edilecek gelirlerin kaybı, Mahmic'in Celtic'e transferinin gerçekleşmemesine yol açtı.

24 DAKİKADA KALİTESİNİ BELLİ ETTİ

Haberde, genç futbolcunun Çorum FK'ye 5 milyon euro bonservis bedeliyle imza atmasının ardından ününü her geçen maçta artırdığı vurgulandı.

İlk golünü 6-2 yenildikleri Beşiktaş maçında atan Ermin Mahmic, kırmızı siyahlıların Eyüpspor'u 3-0 yenerek Süper Lig tarihindeki ilk galibiyetini aldığı maçta da fileleri sarstı. Bu karşılaşmada sadece 24 dakika süre alan 3'ü kaleyi bulan 4 şut çekerken, rakip ceza sahasında 4 kez topla buluştu.

"DEĞERİ 20 MİLYON STERLİN OLACAK"

Haber detayında, Mahmic'in potansiyelini sergilemeye devam etmesi halinde bir gün en az 20 milyon sterlin değerine ulaşacağı yorumu yapıldı ve "Celtic'in Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığı, sadece turnuvaya katılmamaları nedeniyle milyonlarca sterline mal olmakla kalmadı, aynı zamanda birkaç yıl içinde büyük bir yıldız olacağı açıkça görülen bir oyuncuyu da transfer edememelerine yol açtı." ifadelerine yer verildi.