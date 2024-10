Ahlatcı Holding bünyesinde hizmet veren AHL Pay ile Galatasaray arasında geçtiğimiz aylarda 50 milyon liraya yapılan sponsorluk anlaşmasından sonra AHL Pay bu kez Galatasaray'ın Otizm Yüzme Takımı isim sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen anlaşmanın imza töreni Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora ve Lara Yılmaz ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora şu konuşmayı yaptı:

“Değerli basın mensupları, ekran başındaki kıymetli Galatasaraylılar hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz duygusal ve oldukça önemli bir gündeyiz. Hafta sonunu gündeminin ardından bir kadın olarak birkaç kelime etmeden söze başlamak istemiyorum. İçinde bulunduğumuz şiddet sarmalı, kadınlar, çocuklar, engelliler, dezavantajlı görünen gruplara karşı yaşadığımız ve derinden hissettiğimiz bir üzüntü var. Biz spor kulüplerinin temsilcileri olarak milyonlarca insanın sevdasının temsilcisiyiz. Ülkemize karşı bir sorumluluğumuz var. Futbol asla sadece futbolda değildir deriz.”

“Bu kadar önemli bir günde ayrımcılıkla mücadelenin de bir ürünü olam yüzme otizm şubesi ile ilgili konuşurken gördüğümüz haberlere karşı susmayacağımızı, alışmayacağımızı, normalleştirmeyeceğimizi söylemek isterim. Sosyal medyada devam eden kampanyalar var. Tüm Galatasaraylılarla birlikte burada olduğumuzu ve elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha söylemek istiyorum. Bir Galatasaraylı olarak çok gururluyum. Tüm camiamıza teşekkür ederim. Tüm elemenlerimizle ihtiyaç olunan her yerde sesini çıkaran, dayanışmayı gösteren bir kulüp olduk. Bu çatı altında sayısız benzer günümüz, gecemiz var. Şimdi de benzer bir konu ile buradayız. Destekleriniz çok kıymetli. Çünkü iki yıl önce engellilerle ilgili proje yapmak istediğimizde genel kurulumuzun oy birliği ile geçen bir şube burası. Dünyadaki engelli nüfusu yüzde 15. Engelli haklarını konuşurken burada konuştuğumuz konu farkındalık değil, kabulleniş. Hayatın içinde olma meselesi. Otistiklerle ilgili en büyük meselemiz kamusal alanda uğradıkları ayrımcılık.”

“Her yıl nisan ayının ikinci günü kutlanan Otizm Günü, farkındalık değil kabulleniş günü olarak anılmaya başlandı. Kulübümüz de bu konuda birkaç yıldır ciddi destek veriyor. “Otizm için kırmızıyı seçin” kampanyasının yanında duruyor. Bu şubeyi kurduğumuzda yarışmacı sporcular yetiştirmeyi hedeflemiştik. İlk sporcumuz Selin şu an bizimle. Çok kıymetli; çünkü müthiş bir mücadeleden geliyor. Derler ya bir çocuğu yetiştirmek için bir köy gerekir. Bütün o dayanışmayla yetişmiş pırıl pırıl bir genç kadın. Bir misyona daha sahip çıkıyoruz. Başkanımızın da en önemli projelerinden biri olan stadımızın yanındaki 60 dönümlük spor kompleksi tamamlandığında ki ilk imzasından bu yana otizm yüzme havuzu içindedir. Yüzlerce, binlerce çocuğa hem müthiş bir beceri kazandırmış hem de onlara bu ocağın altında sosyalleşebilecekleri, hayata kavuşabilecekleri bir alan yaratmış oluyoruz. Bugün hayallerimin gerçekleştiği gün. İlk defa bu büyüklükteki bir kulüp böylesi bir yapıya imza atıyor. AHL Pay’in inancı ve bizimle yürümesi çok kıymetli. Güzel haberlerle buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum.”

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Lara Yılmaz’ın konuşması şu şekilde:

Değerli Galatasaraylılar, kıymetli basın mensupları, Hepiniz hoş geldiniz.

Bugün burada, bu özel anı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücü biz Galatasaraylılar için oldukça büyük bir anlam taşıyor.

Spor, sadece bedensel bir faaliyet değil, aynı zamanda topluma entegre olmanın, kendini ifade etmenin ve özgüven kazanmanın bir yoludur.

Bugün gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sporun her birey için erişilebilir olması gerektiği inancımızın bir yansımasıdır ve otizmli sporcularımızın da potansiyellerine ulaşabilmesi için en önemli desteklerden biri olacaktır. Elbette bu yolculukta en büyük teşekkürü, azim ve kararlılıkla yüzmeye devam eden sporculara ve onları her daim destekleyen ailelerine borçluyuz. İlk aşamada Galatasaray lisanslı veya lisans almaya hazır sporcularla Burhan Felek Tesisimizde çalışacağımızı belirtmek isterim. Bu vesileyle, toplumsal farkındalık yaratmanın ve otizmin yalnızca bir farklılık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her bireyin farklı yetenekleri ve potansiyelleri var. Önemli olan, bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve gereken desteği sağlamaktır. AHL Pay ile birlikte bu süreçte daha fazla fırsat sunabilmeyi, spora teşvik etmeyi ve başarı yolunda daha çok sporcumuzu desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu iş birliği, otizmli sporcularımızın yeteneklerini daha geniş kitlelere göstermesi için bir köprü olacaktır. Birlikte, daha kapsayıcı bir spor dünyası inşa etmek ve her bireye eşit fırsatlar sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar teşekkür eder, hepinizin bu önemli günün bir parçası olduğu için memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. Bu iş birliğimizin başarıya ulaşmasını temenni ediyor, yüzme takımımıza nice başarılar diliyorum.

AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin’in açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ece Bora ve Sayın Lara Yılmaz, Değerli Katılımcılar, Kıymetli Basın Mensupları, Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzme Takımı isim sponsorluğu imza törenimize katılımınız sebebiyle şahsım ve AHL Pay adına sizlere çok teşekkür ederim.

Galatasaray Spor Kulübünün Otizmli Bireyler için oluşturduğu yüzme takımına isim sponsoru olduğumuz için çok mutluyuz.

Toplumsal yaklaşımın etkisiyle, otizmli bireyler sosyal yaşamda maalesef çok fazla yer alamamakta, evlerinden uzun süre dışarı çıkmadan yaşamlarını sürdürmektedir. Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzme Takımı, eve kapalı yaşayan otizmli gençlerimizin sosyalleşebilmelerini ve spor yapabilmelerini amaçlamaktadır. AHL Pay’in bir Ahlatcı Holding iştiraki olması ve Ahlatcı Holding’in sosyal sorumluluk misyonu dahilinde; otizmli bireylerin sosyalleşebilmelerine ve spor yapabilmelerine sponsor olmaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzme Takımı şimdiden ilklere imza atmıştır. İlk kez bir spor kulübü Otizmli bireyler için bir takım kurdu.

Otizm yüzme takımı Galatasaray bünyesinde AHL Pay’in sponsorluğu ile ilk kez şubeleşti. Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzme Takımının şimdiden ilklere imza attığı gibi, Merkez Bankası tarafından en geniş kapsamlı Elektronik Para Kuruluşu lisansına sahip olan AHL Pay de birçok ilke imza atmıştır. “Yeni Finansal Özgürlük” mottosu ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz kapsamında; AHL Pay, Türkiye’de hiçbir finansal kuruluşun bugüne kadar sunmadığı yenilikçi ürünler sunmaktadır. AHL Pay, adrese teslim fiziki altın satışı gerçekleştiren ilk finans kuruluşudur. Gram altın ve cumhuriyet altını gibi yatırım ürünlerinin ülkemizdeki en uygun fiyatlarla satışını gerçekleştirmekteyiz. Bir ilki başardığımız başka bir faaliyetimiz de yine altın yatırımı ile ilgili. AHL Pay, yastık altındaki altınların finansal sisteme kazandırılmasında görev alan ilk Elektronik Para kuruluşudur. Fiziki altınınızı finansal sisteme taşımak isterseniz, ülke genelindeki anlaşmalı kuyumcularımıza teslim edeceğiniz altınlarınız, aynı anda sizin AHL Pay’deki altın hesabınıza aktarılmaktadır.

Bir ilki başardığımız bir diğer konu da fatura ödemeleri ile ilgilidir. BenimFaturam markası ile uyguladığımız fatura ödeme çözümümüz kapsamında elektrik faturası, su faturası, doğalgaz faturası, telefon ve internet faturaları 12 aya kadar taksitli ödenebilmektedir. BenimFaturam uygulamamız ile ülkemizde ilk kez elektrik/su/doğalgaz gibi faturalar 12 aya kadar taksitli ödenmektedir. Kurumsal müşterilerimiz için fiziki POS, sanal POS ve CepPOS gibi ödeme çözümleri içeren POS ürünlerimiz ile ülkemiz genelinde yoğun ilgi ve taleple karşılaşmaktayız. Bugün itibariyle AHL Pay birçok bankadan daha yüksek hacimlerde POS hizmeti sunmaktadır."