Ahlatcı Çorum FK, çarşamba günü Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün sabah saatlerinde tesis sahasında yaptığı antrenmanda maçta doksan dakika forma giyen futbolcular kısa süreli jenerasyon koşusu ile tamamlarken oynamayanlar ise ısınma hareketleri ve dar alanda pasın ardından yarı sahada oyun formatında maç yaparak tamamladılar.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçının hazırlıklarına tamamlayacak yarın Erzurum’a hareket edecek.