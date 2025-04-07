Ahlatcı Çorum FK taraftarları evlerinde 3-3 berabere kaldıkları Esenler Erokspor maçının ardından futbolcuları tribüne çağırdılar.

İlk yarıda çok bireysel hata yapan ve 3-1 geride soyunma odasına giren Çorum FK ikinci yarıda ortaya koyduğu mükemmel mücadele ve karakter ile sahadan 3-3 beraberlik ve bir puanla ayrıldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise tribündeki az sayıda taraftar futbolcuları verdikleri mücadele nedene ile tribünü çağırdılar. Taraftarlar futbolculara verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek alkışlarla soyunma odasına gönderdiler.

Tribünlere giden futbolcular adına kaptan Ferhat Yazgan yaptığı konuşmada camia olarak böyle birlik ve beraberlik içinde oldukları ve kenetlendiklerini sürece sezon sonunda play-off oynayacaklarını belirterek kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür etti.

Bu konuşmanın ardından maçta iki bireysel hata yapan Atakan Cangöz’ü üçlük için tribüne davet eden taraftarlar ona moral verdiler.