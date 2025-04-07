Trendyol 1. Lig'de 33. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Erzurum FK-Ahlatcı Çorum FK maçını Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Mehmet Ali Özer yönetecek.

Özer'in yardımcılıklarını ise Serdar Soydan, Barış Çiçeksoyu ve Burak Kamalak yapacak.

Kariyeri boyunca en çok Çorum FK maçında görev alan Özer, kırmızı siyahlıların 8 maçında düdük çaldı.

Çorum FK Özer yönetiminde hiç yenilgi almazken, 8 maçta 3 galibiyet 5 beraberlik aldı.