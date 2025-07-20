Ankara kulislerinde olası kabine değişikliği iddiaları yeniden hareketlenirken, dikkat çeken bir isim öne çıkmaya başladı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevine getirileceği konuşuluyor.

TÜRKİYE'NİN İLK BAŞÖRTÜLÜ VALİSİ

Kübra Güran Yiğitbaşı, 12 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar Valiliği görevine atanarak Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçmişti. Vali olarak atanmasından önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yiğitbaşı, akademik kimliği ve iletişim alanındaki çalışmalarıyla da tanınıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GEÇMİŞE DAYANAN BİR DİYALOG

Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yıllar önce katıldığı bir televizyon programındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan diyaloğu da bugün yeniden gündeme geldi. Yiğitbaşı, o programda başörtülü kimliğini saklamak zorunda kaldığı dönemleri anlatarak Erdoğan'ın özgürlükçü politikaları sayesinde bugün kamu görevinde bulunabildiğini vurgulamıştı.