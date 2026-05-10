Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nisan Ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Koordinatörü Hakan Çizmelioğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, İl Genel Meclis Başkanı Duran Bıyık, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, ilçe başkanları, belediye başkanları ile il ve ilçe teşkilatı üyeleri katıldı.
Toplantıda teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.
Program kapsamında teşkilat faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Muhabir: Fatih Battar