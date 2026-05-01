Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Emeğin, alın terinin, dayanışmanın ve hak mücadelesinin simgesi olan, işçi ve emekçilerin birlik ve beraberliğini temsil eden 1 Mayıs’ı kutladığını ifade eden Mehmet Tahtasız, 1 Mayıs’ın Türkiye’de uzun zamandır bayram olarak kutlanamadığını vurguladı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Bugün, üretimin temel gücü olan emekçilerimizin haklarının korunması, çalışma yaşamında adaletin sağlanması ve insan onuruna yakışır çalışma koşullarının tesis edilmesi gerektiğini bir kez daha güçlü şekilde hatırlatıyoruz. Son 23 yılda 35 bin işçi Türkiye’de iş kazalarında hayatını kaybetti. Bu iktidar 24 yıldır 23 büyük işçi grevini yasakladı. Son olarak Ankara’da maden işçilerinin yaşadığı gibi hak arayan işçiler gazlandı, joplandı, şiddete maruz kaldı. Yine bugün Türkiye’de işçilerin sadece yüzde 14’ü sendikalı. Özel sektör ve kamuda grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip olanların oranı; sadece yüzde 9. Türkiye’de 100 işçiden 91’i grev yapma hakkından, sendikalı olma hakkından uzak tutuluyor. Bu nedenle 1 Mayıs; yalnızca bir kutlama günü değil, AKP Türkiye’sinde bayram hiç değil. 1 Mayıs mücadele günüdür. 1 Mayıs emek mücadelesinin tarihsel önemini hatırlama, dayanışmayı büyütme ve geleceğe dair ortak sorumluluklarımızı yeniden hatırlama günüdür. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tüm işçilerin sendikal haklarına kavuşacağını bir kez daha hatırlatıyor, ülkemizin dört bir yanında alın teri döken, üreten, ülkemizin gelişmesine katkı sunan tüm işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, emeklerinin karşılığını tam olarak aldıkları, adaletli ve huzurlu bir çalışma yaşamı diliyoruz.” (Haber Merkezi)