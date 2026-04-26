Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın 19 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Divanı programında seçim startını vermesinin ardından, Çorum’da parti teşkilatı sahaya indi.

Genel Merkez Genel İrade Kurulu Üyesi Ömer Günaydın, İl Başkanı Şuayip Sarı, Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan, Gençlik Kolları Başkanı Seyid Güher ve teşkilat mensuplarının katılımıyla başlatılan saha çalışmaları kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafı ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın ekonomik sıkıntıları, artan maliyetler, düşen alım gücü ve işlerin durgunlaşması gibi temel sorunların yerinde dinlendiği belirtildi.

Heyet, esnafın yaşadığı problemlerin çözümü noktasında Saadet Partisi’nin ortaya koyduğu ekonomi ve üretim odaklı politikaları anlatarak destek istedi.

Teşkilat yetkilileri, son dönemde Çorum genelinde partilerine olan ilginin gözle görülür şekilde arttığını ifade ettiler.

Özellikle saha çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte üye sayısında ciddi artış yaşandığı, farklı kesimlerden vatandaşların partiye yöneldiği belirtildi.

İl Başkanı Şuayb Sarı ziyaretlerle ilgili yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’ın ortaya koyduğu kararlı duruş ve seçim mesajı teşkilatlarımızda büyük bir heyecan oluşturmuştur. Çorum’da bu heyecanın sahaya yansıdığını net bir şekilde görüyoruz. Esnafımızın, vatandaşımızın ilgisi ve teveccühü her geçen gün artıyor. Bizler de gece gündüz demeden çalışarak bu güvene layık olmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Saha çalışmalarının önümüzdeki günlerde de aralıksız devam edeceği, mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşla buluşularak sorunların dinleneceği ve çözüm önerilerinin paylaşılacağı bildirildi.