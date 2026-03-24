Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, son günlerde akaryakıta gelen zamların şoför ve nakliyeci esnafının belini büktüğünü söyledi.

Doğan, bir kabahatten dolayı şoföre 4 ayrı ceza verilmesini eleştirerek, “aracı trafikten men edilen şoför, para cezasını nasıl ödeyecek” diye sordu.

Oda Başkanı İbrahim Doğan, Kamyon Garajı’nda şoför ve nakliyecilerle bir araya gelerek Ramazan Bayramını kutladı.

Kamyon Garajı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde hem esnafın bayramını kutlayan, hem de sorun ve taleplerini dinleyip görüşlerini alan İbrahim Doğan, mesleki sorunları değerlendirdi.

Oda üyelerinin ve Çorum halkının bayramını tebrik eden Doğan, bayramların dayanışma ve birlikteliği artırdığına dikkati çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

MALİYET VE MAĞDURİYET ARTTI

Başkan İbrahim Doğan, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi konumdan kaynaklı, memleketimizin etrafını çevreleyen ateş çemberinden kaynaklı akaryakıt fiyatlarında çok hızlı bir yükselişin söz konusu olduğunun altını çizerek, “En büyük maliyet kalemimiz, en büyük girdi kalemimiz olan akaryakıta yapılan zamlar bizleri çok derinden etkiledi.

Ülkemizde her sektörün bir fiyat tarifesi var. Berberin, terzinin, doktorun, avukatın, inşaat işçisinin, her sektörün bir fiyat tarifesi var iken, şoför ve nakliye sektöründe böyle bir tarife yok. Bu da doğal olarak haksız rekabete, piyasada bir başıboşluğa, bir karmaşaya sebep oluyor. Haksız rekabet koşulları ve ekonomik koşullar esnafımızı eziyor, mağdur bırakıyor” diye konuştu.

TEKER DÖNDÜRMENİN MALİYETİ KİLOMETE BAŞI 40 TL’YE ÇIKTI

Bir aracın kilometre başına teker döndürme maliyetinin 40 TL’yi bulduğunu dile getiren Doğan, “Ağır ekonomik koşullar altında ezilmemek, mağdur olmamak için kilometre çarpı mazotun litresi üzerinden hesap yapmak durumundayız” diyerek şoför ve nakliyeci esnafına bazı tavsiyelerde bulundu.

“HUSUSİ ARAÇLA TİCARİ ARAÇ AYNI MEVZUATA TABİ TUTULAMAZ”

Şubat ayının sonunda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunundaki bazı değişikliklerle birlikte çok ağır trafik cezaları yazılmaya başlandığını ifade eden Doğan, mesleğini icra eden, gecesini gündüzüne katarak evine ekmek götürme çabasında olan şoför ve nakliyeci esnafının mesleği yapamaz hale geldiğini kaydetti.

Doğan, “Hususi araçlarla bizlerin aynı mevzuata tabi olmasına itiraz ediyoruz.

Adam evinden işine, işinden evine gidiyor günlük 10 km. yol yapıyor, sizler gece gündüz yüzlerce km. yol yapıyorsunuz aynı trafik mevzuatına tabi tutuluyorsunuz. O aracın ehliyeti de, sizin ehliyetiniz de 100 puanla gidiyor. Ticari araç şoförlerine, ekmeğini tamamen bu işten kazananlara ceza puanlarında esneklik tanınmasını istiyoruz. Bizim ceza puanımız 200’e çıkartılmalı, sınıra yaklaşıldığında ise uyarıda bulunulmalı” dedi.

4 KOLDAN CEZA GELİYOR

Şoför ve nakliyecinin bir kabahati durumunda 4 koldan ceza gelmesini eleştiren Doğan, “Ehliyetin iptali ve aracın trafikten meni ile ilgili de itirazımız oldu. Esnafımıza hem para cezası, hem ceza puanı yazılıyor, hem ehliyeti alınıyor, hem de aracı trafikten men ediliyor. Ortada bir suç varsa bu suçun cezası 4 tane olamaz.

Aracı trafikten men edilen şoför, para cezasını nasıl ödeyecek? Ehliyeti elinden alınan şoför nasıl çalışacak, nasıl para kazanacak?” sorularını yöneltti.

Oda üyeleri de Başkan Doğan’a sorun ve taleplerini iletti.

Doğan, Kamyon Garajı’ndaki bayramlaşma töreninin ardından 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifini de ziyaret etti. (Haber Merkezi)