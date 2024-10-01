Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri, Alaca Trafo Merkezi'nde görevli personele yangınla mücadele konularında eğitim verdi.

TEİAŞ Samsun Müdürlüğü'ne bağlı Alaca Trafo Merkezi'ndeki eğitimde personeller muhtemel bir yangın anında yapılması gerekenler, alınması gereken güvenlik tedbirleri ve yangına müdahale konularında bilgilendirildi.

Yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılması gerektiğinin de anlatıldığı eğitimde, görevli itfaiye personeli tarafından trafo merkezindeki personelin muhtemel bir yangına müdahale etmesi için senaryo gereği yangın çıkarılarak yangın tüpü ile müdahale edildi.