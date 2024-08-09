Alaca Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Dijital ehliyet artık Oda’dan alınabilecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Alaca TSO Başkanı Günser Şirin, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz uhdesinde yapılmakta olan dijital ehliyet işlemlerinde; birliğimizden yetki alarak artık dijital ehliyet iş ve işlemlerini odamızda yapmaya başladık. Üyelerimiz ve dijital ehliyet almak isteyen ilçe halkımız bu yetki ile birlikte dijital ehliyete daha kolay ulaşacak ve il merkezine gitmeden, para ve zaman kaybına uğramadan bu hizmeti kolayca odamızdan alabileceklerdir” dedi.