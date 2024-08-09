Alaca Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Dijital ehliyet artık Oda’dan alınabilecek.

Konu hakkında bir açıklama yapan Alaca TSO Başkanı  Günser  Şirin, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz  uhdesinde yapılmakta olan dijital ehliyet işlemlerinde; birliğimizden yetki alarak artık dijital ehliyet iş ve işlemlerini odamızda  yapmaya başladık. Üyelerimiz ve dijital ehliyet almak isteyen ilçe  halkımız bu  yetki ile birlikte  dijital ehliyete daha kolay ulaşacak ve  il merkezine gitmeden, para ve zaman kaybına uğramadan bu hizmeti kolayca  odamızdan alabileceklerdir” dedi.

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Editör: Murat Çetin