AK Parti Alaca İlçe Gençlik Kolları’nda nöbet değişimi yaşandı.

2023 yılından bu tarafa AK Parti Alaca Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Fadıl Eren Özdemir görevinden ayrılırken, yerine Halil İbrahim Özdemir atandı.

Yaşanan görev değişimi nedeniyle AK Parti Alaca İlçe Başkanlığında devir-teslim töreni düzenlendi. Törene AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy ve gençlik kolları yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Fadıl Eren Özdemir, “bu kutlu davada gençliğin heyecanını taşımaktan büyük onur duydum. Görev sürem boyunca gençliğin sesi olmaya gayret ettim. Biz bu yola inanarak çıktık, gece gündüz demeden çalıştık. En kıymetli kazancımız gönüllere dokunmak oldu” ifadelerini kullandı.