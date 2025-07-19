Meyve fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılıyor.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre, haziranda meyve fiyatları geçen yıla göre yüzde 200'den fazla arttı.

Bu, tarım ürünlerinde kayıtlara geçen en yüksek artış oldu.

Uzmanlara göre yükselişin temel nedeni ise nisan ayında yaşanan zirai don.

KİRAZIN KİLOSU 600 LİRA

Kirazın kilosu altı yüz lirayı buldu.

Erikten, kayısıya, karpuzdan kavuna meyvenin kilosuna ödenen ücret üç haneli oldu.

Haziran ayında yaşanan artış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine de rekorla girdi.

Meyve fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 200'ü geçen enflasyon, tarım ürünlerinde bugüne dek kaydedilen en yüksek artış oranı oldu.

GENEL ARTIŞ ORANI YÜZDE 50

Meyve fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenense kiraz oldu.

TÜİK kayıtlarına göre tarım ürünleri ve hayvansal gıda fiyatlarındaki genel artış oranı geçen yıla göre yüzde 50.

Uzmanlara göre özellikle meyve fiyatlarında artışın arkasında iklim krizinin sonuçları var.

Meyve fiyatlarındaki yüksek seyrin gelecek yıla kadar sürmesi bekleniyor.