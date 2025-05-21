İki sezonda iki lig şampiyonluğunun ardından Baraj maçını kazanarak Bölgesel Amatör Ligde ilimizi temsil etmeye hak kazanan Alacagücü kupasını aldı.

İlcede düzenlenen Gençlik Haftası kutlamalarında Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Aslan ve Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı tarafından kupası verildi. Törende sporculara madalya ve kupalarını veren protokol üyeleri Alacagücüspor’a Bölgesel amatör Ligde mücadele edecek olan başarılar dilediler.